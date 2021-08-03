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Жириновский предложил восстановить советские рынки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить советский формат продовольственного рынка, где все желающие от предприятий до огородников смогут беспрепятственно продавать свой урожай.

«Это самые простые по формату торговые площадки, на которых все желающие — от более или менее крупных местных предприятий до фермеров и даже огородников — могут беспрепятственно продать свой урожай», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению политика, восстановление бесплатных рынков позволит смягчить подорожание самых распространенных продуктов. Существующие рынки работают с высокой арендной платой, что приводит к удорожанию продовольствия.

Жириновский подчеркнул, что уже отправил властям Подмосковья два депутатских запроса с предложением, а также пообещал, что ЛДПР продолжит практику проверки торговых площадок по всей стране.

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