Власти не увидели угрозы пустых полок в магазинах

Глава министерства Денис Мантуров отметил, что власти намерены консультироваться с бизнесом по требованиям к утилизации товаров и упаковки, также предполагается возможность их применения в пилотном режиме по аналогии с маркировкой товаров

Минпромторг РФ не видит предпосылок для появления пустых полок в магазинах из-за нового законопроекта по утилизации товаров и упаковки, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", - сказал он в интервью Илье Доронову на РБК-ТВ.

Министр отметил, что власти намерены консультироваться с бизнесом по требованиям к утилизации товаров и упаковки, также предполагается возможность их применения в пилотном режиме по аналогии с маркировкой товаров.

Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли в июле заявляли, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в «серую зону», а также «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах.



