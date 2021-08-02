Вспышка COVID в детском лагере спровоцировала уголовное дело

Вспышка коронавируса в детском лагере «Манжерок» в Республике Алтай стала причиной возбуждения уголовного дела, сообщает СУ СК региона.

Ранее сообщалось, что во вторую оздоровительную смену в «Манжероке» отдыхали находилось 127 детей, было задействовано 27 работников. 24 июля к врачу-педиатру районной больницы обратился несовершеннолетний воспитанник с повышенной температурой тела, рвотой и головной болью. У него обнаружили COVID-19.

Обследование всех находящихся в лагере выявило инфекцию у 24 детей возрастом от 8 до 15 лет и трех вожатых. Все заболевшие дети и работники были направлены для лечения по месту жительства. Деятельность лагеря приостановлена, все дети переданы родителям, в строениях лагеря и на всей его территории проведена дезинфекция.

Следователи уточняют, что проверка установила ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции среди детей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).