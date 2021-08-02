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CША обвинили Россию в провокации на «первый удар» в Черном море

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский флот регулярно сопровождают суда НАТО в Черном море, провоцируя американские корабли на «первый удар», заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Роберт Берк.

«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — приводит РБК заявление Берка.

Минобороны России 23 июня сообщило, что британский корабль Defender нарушил морскую границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Эсминец не реагировал на предупреждение сторожевого корабля, после чего российский самолет Су-24М сбросил по курсу Defender несколько бомб, чтобы вынудить его сменить курс. После этого британский корабль покинул воды России.

В Кремле назвали инцидент с нарушением границ спланированной провокацией, которая недопустима и не соответствует международному праву.

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