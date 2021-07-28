Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие

Россия опирается только на нефть и ядерное оружие и в этом заключается «реальная проблема» российского лидера Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.

«Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в штаб-квартире директора Национальной разведки. По версии Байдена, у его российского коллеги «есть реальная проблема».

В ходе выступления в разведведомстве он напомнил о встрече с Путиным в Женеве, состоявшейся 16 июня. «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» — добавил он. Затем Байден тут же поправился: «[Восьмая] из самых больших в мире?».

«Путин знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал президент США.

Переговоры в Женеве стали первой очной встречей Байдена и Путина. Лидеры США и России договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Стороны также пообещали начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.