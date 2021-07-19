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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Губернатор Забайкалья рассказал об особенно сложной волне COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что третья волна коронавирусной инфекции в регионе стала особенно сложной. Краевым больницам понадобилось больше реанимационных, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Третья — она особая со своей стороны, сложная волна, во-первых — ее подъем, масштаб серьезнее и многие, из забайкальцев, кто нам помогал, принимал меры, подустали от ограничительных мер, это и представители бизнеса, коллективы и обычные люди», — объяснил губернатор.

Он добавил, что жители устали от масок, социальной дистанции, ограничения в социальных контактах. Люди стали пренебрегать ограничительными мерами, и это поспособствовало подъему заболеваемости. А течение болезни стало тяжелее.

«При этом я считаю большая удача, нам удалось развернуть более 2 тысяч коек… У нас полностью задействованы ИВЛ, которые раньше простаивали», — сказал глава региона.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, за сутки медики выявили 328 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 53 тысяч забайкальцев.

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