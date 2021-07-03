Турбазы и кинотеатры в Иркутской области примут только вакцинированных

Ограничения в связи с COVID-19 ужесточаются в Иркутской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, например, турбазы, фитнес-клубы и кинотеатры примут только вакцинированных посетителей сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц не старше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения).

Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц не старше 18 лет).

По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фудкортах.

«Во время второй волны я говорил, что система здравоохранения работает на запредельных нагрузках. Так вот, сейчас ситуация повторяется, а нагрузка на скорую помощь стала еще выше. Врачи снова работают на пределе сил и, конечно, им нужна помощь. Не устаю обращать внимание на соблюдение профилактических и ограничительных мер. Если не будут соблюдаться эти ограничения, то количество заболевших будет расти! Ситуация очень сложная», — заявил губернатор Игорь Кобзев.