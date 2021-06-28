Названы симптомы нового штамма коронавируса «лямбда»

Новый штамм коронавируса «лямбда» вызывает у пациентов высокую температуру, сильный насморк, кашель, изменение обоняния и вкуса, предупреждают эксперты Агентства общественного здравоохранения Англии.

Ранее штамм SARS-CoV-2 «лямбда» впервые был зафиксирован в Великобритании, изначально его выявили в Чили, а затем Перу, Эквадоре и Аргентине. Штамм находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций в белке, который отвечает за заразность.

Всемирная организация здравоохранения считает опасными четыре мутации SARS-CoV-2: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Их отличает более высокая заразность.

Так, недавно индийские ученые выявили в стране появление штамма «дельта-плюс», который отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Тем не менее, пока исследователи воздерживаются от выводов, что новые штаммы провоцируют более тяжелое течение COVID-19. Скорее всего, речь идет о более высокой вирулентности свежих штаммов, они эффективнее распространяются среди населения.