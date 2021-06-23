Продавщица в Кузбассе ловко скрутила грабителя

Продавец из магазина в Анжеро-Судженске ловко скрутила мужчину, который напал на нее с ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина захотел украсть деньги из кассы. Он со спины напал на продавщицу и, приставив нож к горлу, потребовал отдать выручку.

Женщина ловко выбила складной нож из его рук, повалила грабителя на стеллаж и позвала на помощь. Двое прохожих помогли ей удерживать напавшего до приезда полиции.

Несостоявшемуся грабителю 56 лет, он уже был судим. Новое дело открыто по статье 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.