НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации

Источник:
Sibnet.ru
286 2
Фото: © пресс-служба правительства Кемеровской области

Материальную помощь получат семьи погибших и пострадавшие в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим», — цитирует ТАСС пресс-службу. Размер выплат не уточняется.

В субботу самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай.

В результате жесткой посадки самолета погибли четыре человека, еще 15 травмированы. Из них четверо в тяжелом состоянии, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Еще по теме
Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации
Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия
Уэльс
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария
Турция
Весь календарь
Последние матчи
19 июня 22:00
(МСК)
Испания 1
Польша 1
19 июня 19:00
(МСК)
Португалия 2
Германия 4
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Александр Кучко — 65 баллов
  • серж2000 — 64 балла
  • macfresh87 — 60 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Президент России потребовал нарастить темпы вакцинации
Определена дата прямой линии Путина с россиянами
Российские военные получили «убийцу» американских танков
Популярный пакет Microsoft Office ждет революция
О самом главном
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Sibnet.Ru