Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации

Материальную помощь получат семьи погибших и пострадавшие в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим», — цитирует ТАСС пресс-службу. Размер выплат не уточняется.

В субботу самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай.

В результате жесткой посадки самолета погибли четыре человека, еще 15 травмированы. Из них четверо в тяжелом состоянии, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.