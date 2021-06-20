Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации

Фото: © пресс-служба правительства Кемеровской области
Материальную помощь получат семьи погибших и пострадавшие в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим», — цитирует ТАСС пресс-службу. Размер выплат не уточняется.
В субботу самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай.
В результате жесткой посадки самолета погибли четыре человека, еще 15 травмированы. Из них четверо в тяжелом состоянии, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.
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UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!