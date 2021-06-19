Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий

Самолет L-410 с парашютистами разбился на аэродроме Танай в Кузбассе, экипаж пытался посадить судно с неисправным двигателем, в итоге четыре человека погибли. Причины трагедии выясняют следователи и военная прокуратура.

Что произошло в небе

Самолет накренился, у него крыло завалилось, и он быстро рухнул, так описал очевидец жесткую посадку самолета L-410, который совершал в субботу тренировочный полет на аэродроме Танай в Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. Это произошло в 10.00 по местному времени (06.00 мск).

«Когда туда приехали, те ребята, которые в живых, растащили все подальше от самолета. Мы успели с сыном двоих вытащить, потому что они были зажаты. Один был с рыжей бородой, по-моему, он признаков жизни уже не подавал», — сказал мужчина.

Что известно о погибших и пострадавших?

На борту воздушного судна находилось 19 человек. В катастрофе погибли четыре человека — командир воздушного судна Шейкин и второй пилот Никитин и двое инструкторов: рекордсмен Сибири, Урала и Дальнего Востока по парашютному спорту Алексей Рыбальченко, и Вячеслав Новгородцев.

«Один (пилот) был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет», — объяснил РИА Новости директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, добавив, что инструкторы парашютно-десантной группы тоже были опытные, но в этой ситуации не могли ни на что влиять.

Еще четыре человека получили тяжелые травмы, а 11 — травмы средней степени тяжести. Все они — спортсмены-парашютисты.

Вертолет госпитализировал пострадавших в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий), сообщил Sibnet.ru представитель Кузбасского центра медицины катастроф.

Среди пострадавших парашютистов оказались совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк и депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг. Состояние Франка тяжелое, а Фрилинг сломал только ногу.

Что известно о самолете L-410?

L-410 — один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Он был разработан в Чехословакии в 1960-х годах в конструкторском бюро завода Let Kunovice.

Разбившийся самолет имел номер RF-94603. В России зарегистрировано три самолета с таким номером, все они выпущены в 1988-90 годах, то есть летают уже 30 лет.

«Самолет после взлета не набрал нужную высоту и нужную скорость. Отказ двигателя происходит, он разворачивается и сталкивается с землей», — сообщил «Коммерсанту» начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Проверку проводит также военная прокуратура, так как самолет принадлежит ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Кемеровской области. После трагедии председатель ДОСААФ России Александр Колмаков приостановил все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования.