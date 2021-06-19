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Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий

Источник:
Sibnet.ru
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самолет L-410 на аэродроме "Танай"
самолет L-410 на аэродроме "Танай"
Фото: © СК РФ
Самолет L-410 с парашютистами разбился на аэродроме Танай в Кузбассе, экипаж пытался посадить судно с неисправным двигателем, в итоге четыре человека погибли. Причины трагедии выясняют следователи и военная прокуратура.

Что произошло в небе 

Самолет накренился, у него крыло завалилось, и он быстро рухнул, так описал очевидец жесткую посадку самолета L-410, который совершал в субботу тренировочный полет на аэродроме Танай в Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. Это произошло в 10.00 по местному времени (06.00 мск). 

«Когда туда приехали, те ребята, которые в живых, растащили все подальше от самолета. Мы успели с сыном двоих вытащить, потому что они были зажаты. Один был с рыжей бородой, по-моему, он признаков жизни уже не подавал», — сказал мужчина.

Что известно о погибших и пострадавших?

На борту воздушного судна находилось 19 человек. В катастрофе погибли четыре человека — командир воздушного судна Шейкин и второй пилот Никитин и двое инструкторов: рекордсмен Сибири, Урала и Дальнего Востока по парашютному спорту Алексей Рыбальченко, и Вячеслав Новгородцев.

«Один (пилот) был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет», — объяснил РИА Новости директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, добавив, что инструкторы парашютно-десантной группы тоже были опытные, но в этой ситуации не могли ни на что влиять.


Еще четыре человека получили тяжелые травмы, а 11 — травмы средней степени тяжести. Все они — спортсмены-парашютисты.

Вертолет госпитализировал пострадавших в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий), сообщил Sibnet.ru представитель Кузбасского центра медицины катастроф.

Среди пострадавших парашютистов оказались совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк и депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг. Состояние Франка тяжелое, а Фрилинг сломал только ногу.

Что известно о самолете L-410?

L-410 — один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Он был разработан в Чехословакии в 1960-х годах в конструкторском бюро завода Let Kunovice.

Разбившийся самолет имел номер RF-94603. В России зарегистрировано три самолета с таким номером, все они выпущены в 1988-90 годах, то есть летают уже 30 лет.

«Самолет после взлета не набрал нужную высоту и нужную скорость. Отказ двигателя происходит, он разворачивается и сталкивается с землей», — сообщил «Коммерсанту» начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Проверку проводит также военная прокуратура, так как самолет принадлежит ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Кемеровской области. После трагедии председатель ДОСААФ России Александр Колмаков приостановил все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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