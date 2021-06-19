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Путина сравнили с римским императором Октавианом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил российского лидера Владимира Путина с римским императором Октавианом.

По мнению Суркова, Путин создал новый тип государства, сохранив формальные институты республики, как это сделал Октавиан. При этом фактически президент России сделал так, чтобы все подчинялись ему.

«Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается», — сказал Сурков в интервью Financial Times.

Политик также отметил, что Советский Союз был слишком однообразен, фактически это разрушило государство, так как людям требовалась альтернатива. Но разнообразие, появившееся в 90-х годах в России, разрушало страну еще быстрее.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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