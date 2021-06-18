Аналитик посоветовал покупать доллары

Покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель инвестиций и в качестве страховки от ряда рисков, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В то же время, по его словам, говорить о необходимости полностью «убегать в валюту» сейчас не приходится. Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал Карпунин агентству «Прайм».

«Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля», — пояснил эксперт.

И хотя по итогам саммита Россия–США не было сенсаций и прорывов, в сложившейся ситуации диалог президентов двух стран сам по себе уже является сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, добавляет он.

«Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту», — обратил внимание Карпунин.

По его мнению, пока ничто не говорит о том, что американская валюта будет слабеть, но и поводов для ее уверенного укрепления пока не появилось. «По нашим оценкам, при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года мы можем увидеть доллар в районе 70–72 рубля», — заключил Карпунин.