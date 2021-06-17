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Отпечатки пальцев и голос заменят наличные и карты

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат и банковская карта
Фото: © Sibnet.ru

Расчеты наличными и по карте в будущем сменятся оплатой и переводом денег с помощью голоса и отпечатков пальцев, сообщил Sibnet.ru заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

«По нашему мнению, будущее за биометрией, когда на кассах станут использовать отпечаток пальца или голосовую идентификацию, а также технологию распознавания лиц при подтверждении оплаты», — отметил заместитель управляющего по бизнесу РГС Банка.

По данным ЦБ за 2020 год, общий объем операций с использованием банковских карт составил 103 триллиона рублей, только четверть из них пришлась на снятие наличных. Остальное — оплата товаров и услуг и переводы. И доля безналичных платежей, по мнению, эксперта, будет расти.

На это повлияет ряд факторов: дальнейшее расширение инфраструктуры для использования NFC-платежей, развитие IT, дальнейшая цифровизация банковского сектора, смена поколений.

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