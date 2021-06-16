Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию

Чиновников и индивидуальных предпринимателей Кемеровской области обязали вакцинироваться от COVID-19 до середины августа, сообщила пресс-служба облправительства в среду.

«Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин», — говорится в сообщении.

Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

До 17 июля необходимо поставить первый компонент вакцины, второй — до 18 августа текущего года. Однокомнатную прививку необходимо поставить до 17 июля. Исключение сделано для граждан, которые имеют противопоказания.

Первым регионам, где ввели обязательную вакцинацию, стала Москва. Она коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.