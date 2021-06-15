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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Три района Приангарья вошли в список самых любимых мест у туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристы, приезжающие в Иркутскую область, в основном едут к Байкалу, но также часто выбирают экскурсии по областному центру. Реже гости едут в паломнические туры и к писаницам, сообщила Sibnet.ru представитель регионального Агентства по туризму.

Наиболее популярными местами отдыха туристов, приезжающих в Иркутскую область, являются город Иркутск и территории, прилегающие к озеру Байкал: Листвянка, Большое Голоустное, Байкальск, Слюдянка, побережье Малого моря и, конечно, остров Ольхон.

Популярностью пользуются территории вдоль береговой линии Братского водохранилища — здесь можно отдохнуть на песчаных пляжах и порыбачить. Некоторые посетители едут на Теплые озера на берегу реки Снежной.

Реже выбирают в паломнический тур в послок Анга Качугского района, где хранится частица мощей Святителя Иннокентия. Часть туристов интересуется Шишкинскими писаницами. Это археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков. Комплекс насчитывает более трех тысяч рисунков, а его протяженность составляет около 3,5 километра.

Популярны и однодневные маршруты на скальники Олхинского плато. Те туристы, которые готовы к долгим путешествиям едут в межрегиональный комбинированный тур «Байкал-Ленские столбы». Он в Иркутске, проходит по городам Усть-Кут, Киренск, Витим, Ленск, Олёкминск и заканчивается в Якутске.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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