Три района Приангарья вошли в список самых любимых мест у туристов

Туристы, приезжающие в Иркутскую область, в основном едут к Байкалу, но также часто выбирают экскурсии по областному центру. Реже гости едут в паломнические туры и к писаницам, сообщила Sibnet.ru представитель регионального Агентства по туризму.

Наиболее популярными местами отдыха туристов, приезжающих в Иркутскую область, являются город Иркутск и территории, прилегающие к озеру Байкал: Листвянка, Большое Голоустное, Байкальск, Слюдянка, побережье Малого моря и, конечно, остров Ольхон.

Популярностью пользуются территории вдоль береговой линии Братского водохранилища — здесь можно отдохнуть на песчаных пляжах и порыбачить. Некоторые посетители едут на Теплые озера на берегу реки Снежной.

Реже выбирают в паломнический тур в послок Анга Качугского района, где хранится частица мощей Святителя Иннокентия. Часть туристов интересуется Шишкинскими писаницами. Это археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков. Комплекс насчитывает более трех тысяч рисунков, а его протяженность составляет около 3,5 километра.

Популярны и однодневные маршруты на скальники Олхинского плато. Те туристы, которые готовы к долгим путешествиям едут в межрегиональный комбинированный тур «Байкал-Ленские столбы». Он в Иркутске, проходит по городам Усть-Кут, Киренск, Витим, Ленск, Олёкминск и заканчивается в Якутске.