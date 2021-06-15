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Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент, заявил российский лидер Владимир Путин, пообещав поддержать преемника на посту президента России.

«Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть <...>? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет», — сказал Путин интервью телеканалу NBC.

Президент России допустил, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. «Ну и хорошо», — сказал российский лидер. Он выразил готовность сделать все, чтобы поддержать преемника на своем посту, независимо от личных отношений и расхождений во взглядах, при условии, что этот человек будет всецело предан стране.

«Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил Путин.

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Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
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