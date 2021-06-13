Ношение маски признали причиной ряда тяжелых заболеваний

Дерматологи предупредили, что ношение маски для лица в течение длительного периода времени вызывает у некоторых людей серьезные вспышки кожных заболеваний, таких как экзема и акне.

Это назвали «маскне». Его изучила команда больницы Королевского колледжа Лондона. «Можно сказать, что акне, связанные с маской, и ирритантный контактный дерматит являются наиболее распространенными дерматозами лица, связанными с ношением маски», — приводит Daily Mail мнение ученых.

«Как правило, у пациента появляются новые вспышки заболевания на лице или обострение уже существовавшего дерматоза, который наиболее выражен в области, закрытой маской», — говорится в исследовании.

По мнению, ученых это обычно является результатом создания теплой и влажной среды вокруг области, закрытой маской. Они рекомендовали делать перерывы в ношении маски и протирать область контакта.