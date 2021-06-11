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Рабочий погиб при обрушении на заводе в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обрушение конструкции галереи трубопровода произошло на территории Надеждинского металлургического комбината в Норильске, один рабочий погиб, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, обрушение произошло во время ремонта металлической конструкции галереи трубопровода на территории Надеждинского металлургического комбината.

Работник подрядной организации получил травмы различной степени тяжести и умер по дороге в больницу. Следователи проводят проверку.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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