Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077

Исходный код игры Cyberpunk 2077, а также внутренние документы студии CD Projekt RED опубликованы в открытом доступе хакерской группой Payload Bin (Babuk).

В Сети доступны файлы общим объемом 360 ГБ. Среди них есть исходники релизной версии Cyberpunk 2077 без патчей, которые «весят» больше 161 ГБ. Отмечается, что из них можно собрать рабочую версию игры.

Хакеры обнаружили, что разработчики маркировали тегом Winnie the Pooh материалы, которые нужно было подвергнуть цензуре для релиза Cyberpunk 2077 в Китае. CD Projekt RED подтвердили кражу данных еще 9 февраля.

Первоначально злоумышленники открыли аукцион, на котором выставили на продажу исходные коды игр CD Projekt RED, движка RED Engine и внутренние документы компании. Позднее они сообщили, что на файлы нашелся один покупатель.