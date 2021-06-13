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Буддийский лама перечислил признаки потери души

Источник:
Sibnet.ru
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Буддийский лама в позе лотоса
Фото: © truthseeker08 / Pixabay License

Буддисты считают, что душа — это совокупность разных энергий в теле человека, и если часть ее уходит из тела, то это приводит к ухудшению состояния, болезни и в конце концов — смерти, рассказал лама Курумканского дацана в Бурятии Олег Намжилов.

«Душа, сознание человека с буддийской точки зрения являются совокупностью различных видов, форм энергии. Бывают случаи, когда душа по тем или иным причинам покидает тело, то есть человек утрачивает энергию. В таких случаях говорят, что душа ушла», — объяснил он.

Первый признак «потери» души — нарушение сна. Человек часто просыпается, тревожно спит, вздрагивает при пробуждении, недосыпает. Или наоборот, постоянно хочет спать, даже если отдыхал в нужное время и спал достаточно. Человеку начинают беспокоить плохие сны — он видит усопших, или теряет дорогу во сне, не может найти ориентир.

При потере души человек становится инертным, часто и подолгу болеет. У него не хватает энергии на завершение начатого. И то, что раньше у него получалось особенно хорошо — утрачивается. Без души человек может жить до шести месяцев. В очень редких случаях — до года.

Уходит душа при сильном стрессе, испуге, ударе, физической травме. Но существует огромное количество способов вернуть душу. В первую очередь она восстанавливается во время переживания позитивных чувств. 

Лама рекомендует съездить на родину, дышать чистым воздухом, лакомиться, слушать красивую музыку, смотреть на произведения искусства, наблюдать за детьми, животными, за огнем и водой.

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