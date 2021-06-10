НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Новости и аналитика
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Самые дорогие и высокие: состав футбольной сборной России

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © РФС
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым выбрал футболистов для участия в Евро-2020. Какой игрок в сборной самый дорогой, кто самый опытный, а кто дебютирует на чемпионате? Чем еще отличаются футболисты сборной?

Самое большое клубное представительство в сборной России у футболистов «Зенита» — шесть человек (Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев, Мостовой, Дзюба). Четыре футболиста играют в Европе: Кудряшов («Антальяспор», Турция), Головин («Монако», Франция), Черышев («Валенсия», Испания) и Миранчук («Аталанта», Италия).

Самый молодой футболист. Максим Мухин — 19 лет. Полузащитник ЦСКА пока сыграл за сборную два матча.

Самый возрастной футболист. Юрий Жирков — 37 лет. Защитник «Зенита» дебютировал за сборную в 2005 году. После ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры в сборной, но через год Черчесов снова вызвал его.

Средний возраст игроков сборной России — 27,9 лет.

Самые дорогие футболисты. Самая высокая трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, у атакующего полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако» — 28 миллионов евро. 

В пятерку сильнейших по этому показателю входят защитник московского ЦСКА Марио Фернандес (16 миллионов евро), полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук (15 миллионов евро), голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (14 миллионов евро) и хавбек «Спартака» Роман Зобнин (13 миллионов евро).

Самые дешевые футболисты. Самая низкая трансферная стоимость — у Жиркова, его переход может стоить 300 тысяч евро. В тройку недорогих входят Федор Кудряшов — 900 тысяч евро и Андрей Семенов — 1,8 миллиона евро.

Самый опытный футболист. Жирков — 104 игры. Пока он пятый футболист сборной, кто преодолел отметку в 100 матчей. От защитника значительно отстает нападающий Артем Дзюба, проведший 52 матча.

Самый неопытный футболист. Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин пока не сыграл за сборную ни одного матча.

Лучший бомбардир. Дзюба — 29 голов. Нападающий «Зенита» забил больше остальных в этой версии сборной России. Он — единственный футболист, которому удалось больше одного раза забить более 3 мячей в одном матче за сборную России (4 мяча Лихтенштейну в отборочном матче к ЧЕ-2016 и 4 мяча Сан-Марино в отборочном матче к ЧЕ-2020).

Самый дерзкий. Жирков — 13 желтых и 2 красные карточки. Правда, удаления случились не из-за грубейших нарушений, а из-за второго предупреждения.

Сборная России занимает 38-ю позицию в рейтинге ФИФА.

Самый высокий. Дзюба — 196 сантиметров. На один сантиметр до него не дорос еще один форвард — Александр Соболев.

Самый низкорослый. Денис Черышев — 173 сантиметра. Полузащитник «Валенсии» был одним из героев ЧМ-2018, забив четыре гола.

Еще по теме
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Матчи России на Евро-2020 покажут в Новосибирске на большом экране
Россия пожаловалась УЕФА на украинскую форму
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Матчи России на Евро-2020 покажут в Новосибирске на большом экране
Четверо пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии
Заморозки придут в Томскую область
Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс прогнозов
сделать прогноз
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
Sibnet.Ru