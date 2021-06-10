Самые дорогие и высокие: состав футбольной сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым выбрал футболистов для участия в Евро-2020. Какой игрок в сборной самый дорогой, кто самый опытный, а кто дебютирует на чемпионате? Чем еще отличаются футболисты сборной?

Самое большое клубное представительство в сборной России у футболистов «Зенита» — шесть человек (Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев, Мостовой, Дзюба). Четыре футболиста играют в Европе: Кудряшов («Антальяспор», Турция), Головин («Монако», Франция), Черышев («Валенсия», Испания) и Миранчук («Аталанта», Италия).

Самый молодой футболист. Максим Мухин — 19 лет. Полузащитник ЦСКА пока сыграл за сборную два матча.

Самый возрастной футболист. Юрий Жирков — 37 лет. Защитник «Зенита» дебютировал за сборную в 2005 году. После ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры в сборной, но через год Черчесов снова вызвал его.

Средний возраст игроков сборной России — 27,9 лет.

Самые дорогие футболисты. Самая высокая трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, у атакующего полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако» — 28 миллионов евро.

В пятерку сильнейших по этому показателю входят защитник московского ЦСКА Марио Фернандес (16 миллионов евро), полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук (15 миллионов евро), голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (14 миллионов евро) и хавбек «Спартака» Роман Зобнин (13 миллионов евро).

Самые дешевые футболисты. Самая низкая трансферная стоимость — у Жиркова, его переход может стоить 300 тысяч евро. В тройку недорогих входят Федор Кудряшов — 900 тысяч евро и Андрей Семенов — 1,8 миллиона евро.

Самый опытный футболист. Жирков — 104 игры. Пока он пятый футболист сборной, кто преодолел отметку в 100 матчей. От защитника значительно отстает нападающий Артем Дзюба, проведший 52 матча.

Самый неопытный футболист. Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин пока не сыграл за сборную ни одного матча.

Лучший бомбардир. Дзюба — 29 голов. Нападающий «Зенита» забил больше остальных в этой версии сборной России. Он — единственный футболист, которому удалось больше одного раза забить более 3 мячей в одном матче за сборную России (4 мяча Лихтенштейну в отборочном матче к ЧЕ-2016 и 4 мяча Сан-Марино в отборочном матче к ЧЕ-2020).

Самый дерзкий. Жирков — 13 желтых и 2 красные карточки. Правда, удаления случились не из-за грубейших нарушений, а из-за второго предупреждения.

Сборная России занимает 38-ю позицию в рейтинге ФИФА.

Самый высокий. Дзюба — 196 сантиметров. На один сантиметр до него не дорос еще один форвард — Александр Соболев.

Самый низкорослый. Денис Черышев — 173 сантиметра. Полузащитник «Валенсии» был одним из героев ЧМ-2018, забив четыре гола.