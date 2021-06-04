Глава РАН указал на минусы безуглеродной энергетики

Климатические модели не учитывают возможности катастрофического роста концентрации парниковых газов, вызванного природными причинами, что может сделать бессмысленным стремление к «нулевому балансу», заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Ряд экспертов считает, что в результате быстрого таяния вечной мерзлоты в атмосферу нашей планеты будет выброшено столько метана, что это полностью обессмыслит концепцию безуглеродной экономики, активно продвигаемую сейчас на Западе.

«Это острая тема. Можно даже не акцентировать внимание на метане, потому что для каждого из парниковых газов есть свои, скажем так, петли положительной обратной связи, которые могут сработать в силу чисто природных процессов, без какого-либо антропогенного влияния», — сказал Сергеев в интервью РИА Новости.

«Я далек от утверждения, что этот процесс пошел и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик не отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт», — отметил глава РАН.

Климатические модели, учитывающие деятельность человека и легшие в основу Парижского соглашения, не встроены в глобальные климатические модели с этими обусловленными самой природой обратными связями для разных газов, пояснил он.