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Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Подписка "Трансформер" на экране телевизора
Подписка "Трансформер" в Wink
Фото: © Sibnet.ru
Подписка «Трансформер Акция» — предложение, которое позволит познакомиться со всеми возможностями видеосервиса Wink. Бесплатная подписка откроет доступ не только к сотням телеканалов и 40 тысячам фильмов и сериалов, но и продвинутому функционалу онлайн-кинотеатра. 

Видеосервис Wink — это продвинутый формат телевидения, совмещенный с онлайн-кинотеатром. Работает через сайт и приложение, которое можно установить на любое устройство с операционной системой (телевизоры, приставки. планшеты, смартфоны). 

Подробнее про Wink 

Уникальное предложение этого лета — подписка «Трансформер Акция», которую можно подключить за 30 дней бесплатно. В нее включена практически вся коллекция Wink. Это 300 телеканалов, 40 тысяч фильмов и сериалов, мультфильмы, развивающий контент для детей и взрослых, аудиокниги, радио и даже караоке. 

Акция задумана для того, чтобы зрители до конца лета могли попробовать все сразу, а затем оставить то, что понравилось и нужно. Так, например, набор телеканалов разделен на пакеты, которые в будущем можно подключать отдельно.

ТВ-каналы в «Трансформер Акция»

Самый большой ТВ-пакет — «Базовый», включает 150 самых популярных каналов. В пакет входят 20 эфирных: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Культура», «СТС», «ТНТ» «Матч ТВ» и другие. Также в базовые телеканалы входят и региональные, для каждого региона свои.

Кроме эфирных телеканалов в «Базовый ТВ-пакет» включены более 120 развлекательных, познавательных, тематических каналов. Например, любители фильмов ужасов могут выбрать «Страшное HD», любителям права может быть интересен «Зал суда», путешественникам — «Глазами туриста», рыбакам — «Охота и рыбалка».

Кроме «Базового» в подписку «Трансформер Акция» входит 22 дополнительных тематических пакета телеканалов, ориентированных на детей, любителей спорта, сериалов, отечественного и мирового кино, познавательных передач, музыки и др. 

Для особе требовательного зрителя в отдельный пакет «Каналы в 4К» собраны телеканалы в высоком качестве. Для любителей музыки и домашнего пения есть пакеты «Коллекция «Концерты» и «Караоке».

Фильмы в подписке «Трансформер Акция»

В период акции бесплатно становятся доступны 40 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Это новинки, эксклюзивы, классика отечественного и мирового кинематографа. 

Функционал кинотеатра постоянно обновляет актуальные подборки. Например, сейчас можно выбрать фильм из готовой коллекции «Повсюду тлеют пожары» или мультфильм из альбома «Студия Pixar». 

В меню есть разделы по жанрам, странам, студиям производства и персональные рекомендации. Кроме этого, есть отдельные разделы премьер, новинок, спортивных трансляций, личного избранного, незаконченных просмотров и многое другое.

Wink для меломанов

Для любителей пения в пакете «Коллекция Караоке» собраны более 5 тысяч хитов зарубежных и российских исполнителей. К слову, спеть можно не только в караоке, но и вместе с любимыми исполнителями. 

В коллекции «Концерты» собрано больше 100 выступлений популярных исполнителей, а также музыкантов и групп, ставивших легендарными. А если хочется не смотреть, а только слушать, можно выбрать пакет «Радио».

Wink для школьников и не только

Особенность подписки «Трансформер Акция» в ее универсальности. Пользователю предлагают не только развлекательный и познавательный контент, но и возможность учиться. 

Так, в пакете «Уроки для школьников» представлено более 2 тысяч видеоуроков для учеников любого возраста. А еще там можно найти уроки по ЕГЭ и лайфхаки по подготовке к экзаменам.

Для тех, кто мечтает начать изучение английского, в подписке «Трансформер Акция» есть пакет «English Club». Здесь можно найти уроки английского для детей, а также программы для изучения языка на начальном, среднем и продвинутом уровне.

Как подключиться и отключиться от подписки в Wink

Чтобы подключить подписку «Трансформер Акция», нужно зайти в Wink через сайт или приложение, зарегистрироваться по номеру телефона. Зачем в меню найти пункт «Подписки», а в нем выбрать «Трансформер Акция», клинуть «Подключить за 0 руб.»

Если понравится подписка, можно пользоваться ей и дальше, но уже платно. Для этого нужно будет привязать банковскую карту к Wink

Если нет уверенности, что в дальнейшем нужна постоянная подписка, ее  можно отключить в любое время, заранее:

  • Выбрать раздел «Подписки»
  • Нажать на «Трансформер Акция»
  • В открывшемся окне нажать кнопку «Отключить»

После этого режим автопролонгации будет отключен. 

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