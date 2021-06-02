Жителей Забайкалья привьют от коронавируса «ночью» в музее

Жители Забайкалья смогут поучаствовать в акции «Ночь вакцинации» в краеведческом музее в пятницу 11 июня. Привитые от коронавируса получат бонусы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Власти в регионах России активно пропагандируют вакцинацию от коронавируса для скорейшего достижения коллективного иммунитета. Медики выезжают с прививками в дачные товарищества, в торговые центры и вузы. А Забайкальские врачи задумали прививать желающих не только днем, но и поздним вечером.

Так, забайкальцы смогут поставить прививку от коронавируса в ходе акции «Ночь вакцинации». Она пройдет 11 июня с 18.00 до 22.00 по местному времени в краеведческом музее на выставке «История не одной болезни».

Провакцинировавшиеся получат бонус от краеведческого музея — бесплатную автобусную экскурсию по городу или приглашение на ежегодную всероссийскую акцию «Ночь искусств». Стать обладателем бонуса можно, предъявив специальный стикер музея и сертификат о прививке.

Необычные места для проведения вакцинации выбирают и в других городах Сибири. Так, в Новосибирске поставили мобильный пункт на парковке в зоопарке имени Шило. Желающих привиться ждут и в будние дни, и в выходные.