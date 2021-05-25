Школьников из сел Тувы доставят катером на экзамен

Спасатели на катерах доставляют школьников из труднодоступных сел Тувы на экзамены, сообщает правительство региона.

По словам и.о. министра образования и науки Тувы Солангы Тамчай, из-за резкого подъема воды в реках, вызванного таянием снегов в тайге и обильными дождями, местные власти приняли решение приостановить работу паромных переправ. Поэтому возникли трудности с доставкой в экзаменационные пункты детей из сел, сообщение с которыми обеспечивалось паромами.

Но проблему удалось решить с помощью государственной инспекции по маломерным судам. Они согласились переправить детей из отрезанных паводком сел на своих катерах. Из села Ырбан девятиклассники и выпускники, которым предстоит сдавать ЕГЭ, доставлены сотрудниками ГИМС по Большому Енисею в районных центр – село Тоора-Хем, где открыт экзаменационный пункт.

Такие же переправы будут организованы для детей из сел Эйлиг-Хем, Кок-Хаак, Бурен-Бай-Хаак и Ильинка. Разумеется, перевозка осуществляется с письменного разрешения родителей. По информации минобрнауки Тувы, часть родителей не дала согласия на перевозку детей катерами МЧС. Для этих школьников, заверили в министерстве, экзамены будут проведены в другие дни.