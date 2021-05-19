Удаленные села Забайкалья обеспечат спутниковым интернетом

Удаленные села, находящиеся в труднодоступной местности, обеспечат спутниковым интернетом. В остальные небольшие поселения проведут волоконно-оптические линии связи, сообщила пресс-служба краевого МинЖКХ.

Скорость передачи данных через спутник составит не менее 1 Мбит в секунду. По словам заместителя краевого МинЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Самойлова, в 2021 году продолжится подключение к сети интернет общедоступных библиотек.

«Сегодня 185 библиотек Забайкальского края включены в федеральную программу по подключению к сети интернет. Скорость передачи данных составит 10 Мбит в секунду», — добавил Евгений Самойлов.

Всего в Забайкальском крае к интернету планируется подключить 593 социально значимых объекта — это школы, ФАПы, администрации муниципальных образований, пункты полиции и пожарные части.