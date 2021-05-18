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Приложение Clubhouse для Android стало доступно россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приложение Clubhouse для устройств под управлением Android стало доступно россиянам 18 мая. На первом этапе программа распространялась в очень ограниченном количестве стран — США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме россиян, Android-версия Clubhouse выйдет для жителей Бразилии и Японии. Чуть позже оно станет доступно для жителей Индии и Нигерии, а с 21 мая им смогут воспользоваться все желающие.

Первоначально Clubhouse был доступен исключительно в виде приложения для iOS, программа появилась весной 2020 года, ее авторами стали выходцы из Google Пол Дэвисон и Роэн Сет, которые несколько лет экспериментировали с разными социальными приложениями.

Clubhouse — новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В ней нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к соцсети только по специальному приглашению — инвайту.

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Технологии #Софт
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Топ комментариев

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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