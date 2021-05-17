Мексиканка стала новой «Мисс Вселенная»

Представительница Мексики Андреа Меса победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021».

«Новая "Мисс Вселенная" — Мексика», — говорится на странице конкурса в Instagram.

Андреа Меса 26 лет, она программист. Занимается различными экстремальными видами спорта, вегетарианка.

В финалисты также вошли девушки из Бразилии (первая вице-мисс), Индии (вторая вице-мисс), Перу и Доминиканской Республики. Представительница России Алина Санько не попала в шорт-лист конкурса — в число 21 полуфиналисток из 74.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности. Ранее титул «Мисс Вселенная» принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.