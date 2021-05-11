«Осознал, что я бог»: хроника нападения на казанскую школу

Массовое убийство в казанской школе №175 попало в список самых кровопролитных нападений на российские учебные заведения. 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев прорвался в школу и устроил там стрельбу из помпового ружья. По официальным данным, погибли девять человек, пострадали более 20. Что стоит за трагедией в Казани?

Хроника нападения на школу

Утром 11 мая в казанскую школу №175 на улице Джаудата Файзи зашел вооруженный Ильназ Галявиев. Двое сотрудников школы, находившиеся на входе, попытались помешать молодому человеку, но тот открыл огонь из гладкоствольного ружья, ранив охранника. При этом второй сотрудник успел нажать тревожную кнопку.

В 09.26 Галявиев зашел в помещение, где у 8 «А» класса проходил урок английского языка. Он застрелил учительницу и начал беспорядочно стрелять по детям. Несколько школьников в попытке спастись выпрыгнули из окна, двоеразбились насмерть, еще несколько получили тяжелые травмы.

Молодой человек пытался зайти в другие классы, но после первых выстрелов учителя и дети забаррикадировались в помещениях. Уже через несколько минут к зданию школы прибыли полицейские. В 09.34 стрелок прекратил стрельбу, вышел к силовикам с поднятыми руками и сдался.

В результате стрельбы погибли девять человек, еще 21 пострадали. Восемь пострадавших при стрельбе в казанской школе находятся в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения, 13 — в состоянии средней тяжести. 18 пострадавших — в возрасте от семи до 15 лет. Троим взрослым 19, 50 и 62 года.

Ранее СМИ сообщали о двоих нападавших на школу, позднее пресс-служба Росгвардии официально подтвердила, что стрелок действовал в одиночку. При этом Life сообщал, что полицейские задержали предполагаемого пособника террориста — некоего Рамиля Мухамедшина, силовики официально не подтверждали его причастность к нападению.

Что известно про стрелка

Ильназу Галявиеву 19 лет, он окончил школу №175 четыре года назад, после чего поступил в Татарский институт содействия бизнеса, где учился на программиста. Пресс-служба учебного заведения рассказала РБК, что молодой человек с января не появлялся на занятиях и перестал поддерживать связь с куратором группы.

Он не явился на защиту производственной практики и трех государственных экзаменов, вследствие чего Галявиева 26 апреля 2021 года отчислили из-за академической задолженности. В характеристике на студента отмечается, что за время учебы она показал себя тихим и неконфликтным человеком, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Отец Галявиева рассказал журналистам, что Ильназ был не религиозен, всегда находился в обычном настроении. При этом он с февраля начал интересоваться покупкой оружия. 28 апреля Галявиев получил лицензию и легально купил турецкое ружье Hatsan Escort. Аналогичное оружие использовал при нападении на школу керченский стрелок Владислав Росляков.

В начале мая стрелок завел приватный Telegram-канал, у которого не было подписчиков. 11 мая в 8.57 он выложил свое фото в маске с надписью «БОГ» и сообщил о намерении «убить много биомусора и покончить с собой». После нападения на школу администрация Telegram заблокировала канал.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть. Следствие при этом собирается назначить Галявиеву психолого-психиатрическую экспертизу, так как после задержания он продемонстрировал неадекватное поведение.

«Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — сказал молодой человек на первом допросе, видео которого появилось в Сети.

Первая реакция властей

Президент Владимир Путин после атака на школу в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отдельное поручение президент дал главе Росгвардии Виктору Золотову — ведомство должно срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал Галявиев.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ожидается, что рабочая группа по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности соберется на заседание в ближайшее время, на рассмотрении уже находятся несколько инициатив, в том числе об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. «Единая Россия» заявила, что считает необходимым ужесточить законы в сфере оборота оружия.

Власти российских регионов также усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. В частности, об усилении безопасности уже заявили в Приамурье, на Юге, а также в Сибири. Одной из мер является усиление пропускного режима и ограничение доступа в образовательные учреждения.