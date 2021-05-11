Суд отказал матери погибшего солдата в компенсации от Минобороны

Абаканский городской суд отказал жительнице Хакасии Галине Шутовой в иске к Минобороны о компенсации морального вреда после смерти сына, которого нашли мертвым во время службы в армии в 2011 году, сообщается в решении суда.

Мать и сестра погибшего солдата потребовали в суде у Минобороны по 1 миллиону рублей моральной компенсации. Его нашли в 2011 году повешенным на дереве на учениях в Хакасии. Командир войсковой части в качестве причин указал незнание начальником связи войсковой части истинного морально-психологического состояния личного состава взвода.

В ходе предварительного следствия стало известно, что погибшего избивали сослуживец и начальник радиостанции взвода связи войсковой части. Мать и сестра уверены, что это стало одной из причин смерти солдата.

«В материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих вину военнослужащих или должностных лиц войсковой части в непосредственном причинении смерти военнослужащему», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материалах суда говорится, что погибший самовольно покинул полевой лагерь и в момент смерти не исполнял каких-либо служебных обязанностей военной службы. В итоге суд отказал родственникам в моральной компенсации. Решение суда они могут обжаловать в Верховном суде региона.