Суд отказал матери погибшего солдата в компенсации от Минобороны

Абаканский городской суд отказал жительнице Хакасии Галине
Шутовой в иске к Минобороны о компенсации морального вреда после смерти сына,
которого нашли мертвым во время службы в армии в 2011 году, сообщается в
решении суда.
Мать и сестра погибшего солдата потребовали в суде у Минобороны по 1 миллиону рублей моральной компенсации. Его нашли в 2011 году повешенным на дереве на учениях в Хакасии. Командир войсковой части в качестве причин указал незнание начальником связи войсковой части истинного морально-психологического состояния личного состава взвода.
В ходе предварительного следствия стало известно, что погибшего
избивали сослуживец и начальник радиостанции взвода связи войсковой части. Мать
и сестра уверены, что это стало одной из причин смерти солдата.
«В материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих
вину военнослужащих или должностных лиц войсковой части в непосредственном
причинении смерти военнослужащему», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материалах суда говорится, что погибший самовольно
покинул полевой лагерь и в момент смерти не исполнял каких-либо служебных обязанностей
военной службы. В итоге суд отказал родственникам в моральной компенсации.
Решение суда они могут обжаловать в Верховном суде региона.
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