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Сибирские регионы вышли в лидеры по числу малолетних преступников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иркутская область в начале года оказалась лидером в Сибири по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними, в десятку также вошли другие регионы Сибири, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

С января по март этого года, лидером по числу преступлений несовершеннолетних в России стала Челябинская область. Следом за ней — Свердловская область. Третье место заняла Иркутская область, там за первые три месяца года жители младше 18 совершили 274 правонарушения.

Строчкой ниже идет Кемеровская область, а затем — Красноярский край. На 8 и 9 месте списка с самым большим количеством преступлений малолетних оказались Алтайский край (173) и Новосибирская область (172).

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Новосибирск #ЧП #Криминал
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