Проректор НГТУ объяснил принцип отбора преподавателей

При разработке новых образовательных программ в НГТУ вузу требуются преподаватели на открывшиеся направления. Подбирают их, исходя из нескольких принципов, сообщил Sibnet.ru проректор по учебной работе Сергей Чернов.

«Ориентируемся на своих преподавателей, которые постоянно проходят повышение квалификации и в курсе последних изменений в своих предметных областях. С другой стороны, активно привлекаем преподавателей-практиков», — объяснил Чернов.

Выбор преподавателя сильно зависит и от направления подготовки. Есть программы, на которых работают преимущественно практики, есть программы, где трудятся преимущественно штатные сотрудники университета.

Кроме того вуз приглашает на лекции представителей предприятий, заверил проректор по учебной работе НГТУ.