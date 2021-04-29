НАВЕРХ
Актуальная тема
Экзамены
Актуальная тема
Экзамены
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Проректор НГТУ объяснил принцип отбора преподавателей

Источник:
Sibnet.ru
212 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

При разработке новых образовательных программ в НГТУ вузу требуются преподаватели на открывшиеся направления. Подбирают их, исходя из нескольких принципов, сообщил Sibnet.ru проректор по учебной работе Сергей Чернов.

«Ориентируемся на своих преподавателей, которые постоянно проходят повышение квалификации и в курсе последних изменений в своих предметных областях. С другой стороны, активно привлекаем преподавателей-практиков», — объяснил Чернов.

Выбор преподавателя сильно зависит и от направления подготовки. Есть программы, на которых работают преимущественно практики, есть программы, где трудятся преимущественно штатные сотрудники университета.

Кроме того вуз приглашает на лекции представителей предприятий, заверил проректор по учебной работе НГТУ.

Тема: Экзамены
Вместо репетиторов: как работает онлайн-сервис «Лицей»
Половина новосибирских школьников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
Ученые объяснили, где получить «космическую» специальность
смотреть все
Новосибирск #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские ученые нашли новый способ получать водород из метана
Упомянутый Путиным завод в Новокузнецке стал экологичнее
Проректор НГТУ объяснил принцип отбора преподавателей
Новосибирец получил условный срок за призыв к беспорядкам на митинге
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
30
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
30
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
25
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
Sibnet.Ru