НГТУ рассказал о вступительной кампании 2021 года

Проректор НГТУ (НЭТИ) рассказал о приемной кампании 2021 года. Нововведения предполагают как некоторые плюсы и удобства для абитуриентов, так и более высокую конкуренцию и необходимость выяснения особенностей поступления в разные вузы.

В 2021 году вступили новые правила поступления в вузы. Так, абитуриентам можно сдавать экзамены и подавать документы дистанционно, выбирать больше направлений и... экзаменов. Проректор НГТУ по учебной части Сергей Чернов объяснил, как это будет на практике и от каких новшеств вуз пока отказался.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), ранее известный как Новосибирский электро-технический институт (НЭТИ), ведет подготовку по 90 направлениям и специальностям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 15 факультетов и институтов, 65 лабораторий и учебно-научных центров.

Подача документов онлайн

Пандемия в 2020 году изменила жизнь абитуриента — вузы вели онлайн-прием документов. Эту практику сделали постоянной. Теперь учебные заведения должны принимать документы, в том числе и оригиналы, как лично, так и онлайн.

Чиновники Минобрнауки считают, что это даст возможность поступить в любой вуз страны выпускникам даже из самых удаленных уголков страны. Проректор НГТУ по учебной согласен с этим решением.

По его словам, практика дистанционной подачи документов оказалась удобной для иногородних студентов. Так, именно в прошлом году вуз зафиксировал рекордное количество заявлений и «удаленных» приемов вступительных экзаменов — более 10 тысяч.

«В этом году мы рассчитываем на традиционный формат офлайн. Тем не менее, предполагаем, что доля заявлений, которые мы будем получать дистанционно, будет достаточно велика. Соответственно, идем в приемную кампанию 2021 года со смешанным форматом», — сообщил Чернов.

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Однако если вуз получает возможность набрать только лучших, то для абитуриентов возможность подать документы онлайн — как плюс, так и минус. Количество поступающих усиливает конкуренцию и понижает шансы для выпускников со средними баллами ЕГЭ.

Возможность выбора экзамена

С 2021 году вузы могут предложить предметы ЕГЭ на выбор. Например, если в 2020 году НГТУ для поступления на большинство технических направлений запрашивал результаты ЕГЭ строго по математике, русскому языку и физике, то в 2021 году абитуриент может предоставить результаты по другому дополнительному предмету.

«В этом году математика остается, русский язык тоже, а вот третьим экзаменом, по выбору абитуриента, может быть либо физика, либо информатика. Думаю, что это очень хорошая новость для абитуриентов 2021 года», — уверен проректор НГТУ.

Чего не будет в НГТУ

В январе вступил в силу порядок, который позволил вузам устанавливать разный минимальный порог баллов ЕГЭ для бюджета и обучения на коммерческой основе. То есть минимальные баллы ЕГЭ на «коммерцию» могут совпадать с министерским минимумом, а для бюджета вуз имеет право утвердить более высокую планку. НГТУ отказался от этой практики.

«Мы баллы не дифференцируем. Есть минимальные проходные баллы для поступления в вуз. Если в результате конкурса абитуриент проходит на бюджет, значит, будет учиться на бюджете. Если конкурсная ситуация складывается иначе, студент будет учиться на контракте», — объяснил Чернов.

Вуз не воспользовался еще одним новшеством. Так, до 2021 года старшеклассники могли претендовать только на три направления в вузе одновременно. Этим летом высшим учебным заведениям разрешили расширить список направлений до 10. Это слишком много, считает проректор НГТУ.

«Мы считаем, что такое количество направлений — избыточно. Но именно вузам дано право определить, на какое количество направлений может быть подано заявление абитуриентом. Мы остановились на четырех», — сообщил представитель вуза.