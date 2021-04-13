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НГТУ рассказал о вступительной кампании 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Студенты в аудитории на лекции
Фото: © Sibnet.ru
Проректор НГТУ (НЭТИ) рассказал о приемной кампании 2021 года. Нововведения предполагают как некоторые плюсы и удобства для абитуриентов, так и более высокую конкуренцию и необходимость выяснения особенностей поступления в разные вузы.

В 2021 году вступили новые правила поступления в вузы. Так, абитуриентам можно сдавать экзамены и подавать документы дистанционно, выбирать больше направлений и... экзаменов. Проректор НГТУ по учебной части Сергей Чернов объяснил, как это будет на практике и от каких новшеств вуз пока отказался.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), ранее известный как Новосибирский электро-технический институт (НЭТИ), ведет подготовку по 90 направлениям и специальностям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 15 факультетов и институтов, 65 лабораторий и учебно-научных центров. 

Подача документов онлайн

Пандемия в 2020 году изменила жизнь абитуриента — вузы вели онлайн-прием документов. Эту практику сделали постоянной. Теперь учебные заведения должны принимать документы, в том числе и оригиналы, как лично, так и онлайн.

Чиновники Минобрнауки считают, что это даст возможность поступить в любой вуз страны выпускникам даже из самых удаленных уголков страны. Проректор НГТУ по учебной согласен с этим решением.

По его словам, практика дистанционной подачи документов оказалась удобной для иногородних студентов. Так, именно в прошлом году вуз зафиксировал рекордное количество заявлений и «удаленных» приемов вступительных экзаменов — более 10 тысяч.

«В этом году мы рассчитываем на традиционный формат офлайн. Тем не менее, предполагаем, что доля заявлений, которые мы будем получать дистанционно, будет достаточно велика. Соответственно, идем в приемную кампанию 2021 года со смешанным форматом», — сообщил Чернов.

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Однако если вуз получает возможность набрать только лучших, то для абитуриентов возможность подать документы онлайн — как плюс, так и минус. Количество поступающих усиливает конкуренцию и понижает шансы для выпускников со средними баллами ЕГЭ. 

Возможность выбора экзамена

С 2021 году вузы могут предложить предметы ЕГЭ на выбор. Например, если в 2020 году НГТУ для поступления на большинство технических направлений запрашивал результаты ЕГЭ строго по математике, русскому языку и физике, то в 2021 году абитуриент может предоставить результаты по другому дополнительному предмету.

«В этом году математика остается, русский язык тоже, а вот третьим экзаменом, по выбору абитуриента, может быть либо физика, либо информатика. Думаю, что это очень хорошая новость для абитуриентов 2021 года», — уверен проректор НГТУ.

Чего не будет в НГТУ

В январе вступил в силу порядок, который позволил вузам устанавливать разный минимальный порог баллов ЕГЭ для бюджета и обучения на коммерческой основе. То есть минимальные баллы ЕГЭ на «коммерцию» могут совпадать с министерским минимумом, а для бюджета вуз имеет право утвердить более высокую планку. НГТУ отказался от этой практики.

«Мы баллы не дифференцируем. Есть минимальные проходные баллы для поступления в вуз. Если в результате конкурса абитуриент проходит на бюджет, значит, будет учиться на бюджете. Если конкурсная ситуация складывается иначе, студент будет учиться на контракте», — объяснил Чернов.

Вуз не воспользовался еще одним новшеством. Так, до 2021 года старшеклассники могли претендовать только на три направления в вузе одновременно. Этим летом высшим учебным заведениям разрешили расширить список направлений до 10. Это слишком много, считает проректор НГТУ.

«Мы считаем, что такое количество направлений — избыточно. Но именно вузам дано право определить, на какое количество направлений может быть подано заявление абитуриентом. Мы остановились на четырех», — сообщил представитель вуза.

Тема: Экзамены
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Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

urbasik

Нато же передвинуло после перестройки.
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