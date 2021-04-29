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Меню приставки: как с Wink вернуться на ИТВ Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Ростелеком уведомил абонентов о переходе с интерфейса приставок интерактивного ТВ на Wink. На некоторых приставках обновление уже началось принудительно. Однако, если новый интерфейс не по душе, вернуть привычный облик ИТВ на экране пока возможно.

Видеосервис Wink — это телевидение, объединенное с онлайн-кинотеатром. Платформа, разработанная Ростелекомом, может работать с интернетом любого провайдера на любых устройствах (ПК, смартфон, планшет, телевизор). И чтобы смотреть Wink, необязательно быть абонентом Ростелекома, достаточно зарегистрироваться в сервисе по номеру телефона. 

Ростелеком позиционирует Wink как следующее за интерактивным ТВ поколение телевидения. Кроме более продвинутых технических решений, в Wink есть очевидные преимущества для пользователя. 

Теперь абонент не привязан к конкретному адресу и телевизору. К одному аккаунту он может подключить пять устройств, и менять их список по мере необходимости. И таким образом, может запустить Wink со своей подпиской на ноутбуке на даче или на телевизоре в гостях у друзей.

Но если все эти возможности не нужны, трудно разобраться в новом интерфейсе, можно отключить Wink и вернуться на старое меню приставки интерактивного ТВ. 

«Вернутся к старому интерфейсу возможно, обратившись в службу поддержки абонентов на 8 800 1000 800», — прокомментировала представитель Ростелекома.

Правда, пользоваться старым меню приставки Ростелекома бесконечно не получится. Провайдер прекратит поддержку прежнего интерфейса услуги «Интерактивное ТВ» до конца 2021 года и все существующие абоненты в конечном итоге будут переведены на интерфейс Wink.

Можно попробовать сервис Wink бесплатно, установив его на телевизор или на ПК, а затем принять решение о переходе. Сейчас Ростелеком дарит подписку «Трансформер» на 30 дней (300 телекналов, более 40 тысяч фильмов и сериалов). Промокод для активации подписки  можно получить в подарок в игровом магазине игры «Три фронта», открытой на портале Sibnet.ru к празднику Победы.

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