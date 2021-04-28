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Школьник пропал в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция и волонтеры ищут пропавшего во вторник вечером восьмилетнего школьника в Красноярске, следователи возбудили дело об убийстве.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой.

Полицейские ищут мальчика пешими патрулями и на машинах, с помощью квадрокоптера и катера. Стражи порядка патрулируют акваторию Енисея, внимательно осматривая прибрежную зону. Запуск дрона поможет полицейским тщательно разглядеть труднодоступную территорию.

Также в поисках мальчика принимают участие волонтеры.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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