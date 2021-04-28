Школьник пропал в Красноярске

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю
Полиция и волонтеры ищут пропавшего во вторник вечером восьмилетнего школьника в Красноярске, следователи возбудили дело об убийстве.
Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой.
Полицейские ищут мальчика пешими патрулями и на машинах, с помощью квадрокоптера и катера. Стражи порядка патрулируют акваторию Енисея, внимательно осматривая прибрежную зону. Запуск дрона поможет полицейским тщательно разглядеть труднодоступную территорию.
Также в поисках мальчика принимают участие
волонтеры.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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