Школьник пропал в Красноярске

Полиция и волонтеры ищут пропавшего во вторник вечером восьмилетнего школьника в Красноярске, следователи возбудили дело об убийстве.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой.

Полицейские ищут мальчика пешими патрулями и на машинах, с помощью квадрокоптера и катера. Стражи порядка патрулируют акваторию Енисея, внимательно осматривая прибрежную зону. Запуск дрона поможет полицейским тщательно разглядеть труднодоступную территорию.

Также в поисках мальчика принимают участие волонтеры.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).