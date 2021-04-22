Чехия поставила России ультиматум

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выразил протест России против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть всех высланных чешских дипломатов в Москву.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — приводит ТАСС заявление Кулганека.

По его словам, решение российской стороны выслать 20 наших сотрудников, включая заместителя посла, практически парализовало работу посольства. Там осталось работать всего пять человек. «Высылка 18 сотрудников спецслужб ничем не угрожает деятельности российского посольства в Праге», — отметил министр.

В Кремле на это требование ответили, что с Россией бесполезно разговаривать в таком стиле. «Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Скандал и дипломатический конфликт разразились после того, как премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о причастности спецслужб России ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.