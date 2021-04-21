НГТУ перечислил самые популярные у абитуриентов специальности

Несколько факультетов и специальностей в НГТУ традиционно считаются топовыми и конкурс на них велик. Проректор по учебной работе Сергей Чернов сообщил Sibnet.ru, куда больше всего стремятся абитуриенты.

К популярным специальностям можно отнести:

Направления факультета автоматики и вычислительной техники,

Химическую технологию,

Мехатронику и робототехнику,

Инфокоммуникационные технологии и системы связи,

Электроэнергетику и электротехнику,

Все направления факультета прикладной математики и информатики.

«Кроме того, пользуется высоким спросом и направления факультетов бизнеса и гуманитарного образования», — объяснил Чернов.

В 2021 году Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы. В НГТУ также будут принимать абитуриентов по новым правилам. Заявления на поступление в этом году будут приниматься лично и онлайн, абитуриент может предоставить результаты ЕГЭ по дополнительному предмету на выбор.

Так, в 2020 году вуз запрашивал результаты ЕГЭ строго по математике, русскому языку и физике. В 2021 году математика остается, русский язык тоже, а третьим экзаменом, по выбору абитуриента, может быть либо физика, либо информатика.