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НГТУ перечислил самые популярные у абитуриентов специальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Несколько факультетов и специальностей в НГТУ традиционно считаются топовыми и конкурс на них велик. Проректор по учебной работе Сергей Чернов сообщил Sibnet.ru, куда больше всего стремятся абитуриенты.

К популярным специальностям можно отнести:

  • Направления факультета автоматики и вычислительной техники,
  • Химическую технологию, 
  • Мехатронику и робототехнику,
  • Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
  • Электроэнергетику и электротехнику, 
  • Все направления факультета прикладной математики и информатики.

«Кроме того, пользуется высоким спросом и направления факультетов бизнеса и гуманитарного образования», — объяснил Чернов.

В 2021 году Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы. В НГТУ также будут принимать абитуриентов по новым правилам. Заявления на поступление в этом году будут приниматься лично и онлайн, абитуриент может предоставить результаты ЕГЭ по дополнительному предмету на выбор.

Так, в 2020 году вуз запрашивал результаты ЕГЭ строго по математике, русскому языку и физике. В 2021 году математика остается, русский язык тоже, а третьим экзаменом, по выбору абитуриента, может быть либо физика, либо информатика.

Тема: Экзамены
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