НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Власти Улан-Удэ вытравят клещей на месте митинга

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © ПКиО Березовая роща

Площадь в Улан-Удэ, где сторонники Навального собрались митинговать, в среду закроют для противоклещевой обработки и уборки мусора, сообщила пресс-служба Комитета городского хозяйства.

Руководители сети региональных штабов Навального призвали сторонников выйти на несанкционированные митинги в среду. Управления МВД в регионах рекомендовали воздержаться от участия и предупредили, что любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.

В Улан-Удэ власти города объявили во вторник, что на месте сбора митинга коммунальные службы будут убирать мусор, ухаживать за голубыми елями и травить клещей специальным раствором.

«Препарат относится к контактно-кишечным инсектицидам, парализует нервную систему, как личинок, так и взрослых насекомых», — предупредил Комитет городского хозяйства.

Вход на площадь Советов в Улан-Удэ будет закрыт с 17.00 до 21.00 по местному времени (с 12.00 по 16.00 мск).

Тема: Дела Навального
Песков «навсегда» отказался комментировать Навального
Западные звезды обратились к Путину из-за Навального
Данные сторонников Навального попали в Сеть
Суд приговорил Соболь к условным исправительным работам
смотреть все
Бурятия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru