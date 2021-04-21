Власти Улан-Удэ вытравят клещей на месте митинга

Площадь в Улан-Удэ, где сторонники Навального собрались митинговать, в среду закроют для противоклещевой обработки и уборки мусора, сообщила пресс-служба Комитета городского хозяйства.

Руководители сети региональных штабов Навального призвали сторонников выйти на несанкционированные митинги в среду. Управления МВД в регионах рекомендовали воздержаться от участия и предупредили, что любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.

В Улан-Удэ власти города объявили во вторник, что на месте сбора митинга коммунальные службы будут убирать мусор, ухаживать за голубыми елями и травить клещей специальным раствором.

«Препарат относится к контактно-кишечным инсектицидам, парализует нервную систему, как личинок, так и взрослых насекомых», — предупредил Комитет городского хозяйства.

Вход на площадь Советов в Улан-Удэ будет закрыт с 17.00 до 21.00 по местному времени (с 12.00 по 16.00 мск).