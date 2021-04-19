Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО

Команда «Черри» института непрерывного педагогического образования Хакасского госуниверситета признана лучшей в номинации «Чир шоу» республиканского фестиваля «Cheer Fest», их творческий номер «Queen» посвящен популярной британской рок-группе.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 250 человек из Усть-Абаканского района, Красноярска, Абакана и Черногорска. Эксперты оценили артистичность конкурсантов, непрерывность композиции, оригинальность номера, синхронность выполнения различных элементов.

«Несколько лет назад я посмотрела фильм об известной рок-группе Queen, который мне очень понравился, и загорелась идеей поставить танец именно в такой стилистике. И как оказалось не зря. Номер получился ярким, необычным и интересным. На лицах участниц мы нарисовали яркие стрелки, указывающие на специфику особой субкультуры», – пояснила руководитель команды «Черри» Анна Журавлева.