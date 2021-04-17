Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше

Девушки в купальниках на лыжах и сноуборде спустятся с горы в Шерегеше 17 апреля, в прошлый раз участники поставили рекорд России.

«За все время проведения фестиваля мы неоднократно доказали, что GRELKA FEST – самый массовый спуск с горы в купальниках, и рядом нет ни одного преследователя. Нам уже впору создавать свою Книгу рекордов GRELKA FEST, и мы сейчас работаем над этим проектом. Сначала предстоит уладить все юридические тонкости», — сказал организатор Никита Гирин.

Спуск состоится 17 апреля в 12.00. По прогнозу синоптиков, в тот день будет 5 градусов тепла.

Фестиваль Grelka проходит в Шерегеше в восьмой раз. В 2020 году он не состоялся из-за коронавируса. До этого был поставлен рекорд России по массовому спуску с горы в купальниках лыжниками и сноубордистами в купальных костюмах.