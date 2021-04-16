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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

НГТУ увеличил количество бюджетных мест в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество бюджетных мест, которое НГТУ сможет предложить абитуриентам в рамках приемной кампании-2021, превосходит показатели прошлого года, сообщил Sibnet.ru проректор по учебной работе НГТУ Сергей Чернов.

По бакалавриату на разные специальности в НГТУ планируется набрать более 2,1 тысячи человек, в том числе 212 человек по заочной форме обучения, 15 человек — по очно-заочной форме.

По специальностям «Информационная безопасность», «Оружие и системы обучения» и «Авиационная и ракетно-космическая техника» по бакалавриату откроют 120 бюджетных мест. А в магистрату наберут 825 человек.

Новосибирский государственный технический университет ведет подготовку по 90 направлениям и специальностям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 15 факультетов и институтов, 65 лабораторий и учебно-научных центров.

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Новосибирск #Образование
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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