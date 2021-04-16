НГТУ увеличил количество бюджетных мест в 2021 году

Количество бюджетных мест, которое НГТУ сможет предложить абитуриентам в рамках приемной кампании-2021, превосходит показатели прошлого года, сообщил Sibnet.ru проректор по учебной работе НГТУ Сергей Чернов.

По бакалавриату на разные специальности в НГТУ планируется набрать более 2,1 тысячи человек, в том числе 212 человек по заочной форме обучения, 15 человек — по очно-заочной форме.

По специальностям «Информационная безопасность», «Оружие и системы обучения» и «Авиационная и ракетно-космическая техника» по бакалавриату откроют 120 бюджетных мест. А в магистрату наберут 825 человек.

Новосибирский государственный технический университет ведет подготовку по 90 направлениям и специальностям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 15 факультетов и институтов, 65 лабораторий и учебно-научных центров.