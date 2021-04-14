Как развестись через суд: условия и ограничения

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в процесс развода: долгое время суды были закрыты для подачи заявлений. Как подать на развод в 2021 году при наличии детей и совместно нажитого имущества?
Подать заявление на развод можно двумя способами: через ЗАГС и в судебном порядке. Первый случай касается только тех, кому нечего делить, – нет ни совместных детей, ни имущества. Разводиться в судебном порядке придется в случаях, если:
- Один из супругов не согласен расторгать брак
- В семье есть хотя бы один общий несовершеннолетний ребенок (в том числе и усыновленный)
- Супруги не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества
Для того, чтобы развестись в судебном порядке, нужно составить иск и собрать необходимые документы: их перечень зависит от конкретной ситуации (есть ли дети, с кем они живут, что надо делить и так далее).
В какой суд подать на развод?
Иск о расторжении брака подается в мировой или районный суд. Мировой суд будет рассматривать дело о разводе, если:
- Супруги договорились, с кем останутся дети
- Общее имущество есть, но супруги сами договорились, кому что достанется
- Стоимость совместно нажитых объектов имущества, которые не поделили, не превышает 50 тысяч рублей
Как составить иск о расторжении брака
Существуют шаблоны судебных исков. Их можно найти на сайтах юридической тематике или сайтах самих судов. По форме изложения иски могут отличаться, но обязательно должны содержать шапку (кто, к кому и куда обращается: название суда, паспортные и контактные данные сторон), непосредственно требование (расторгнуть брак) и список приложений (названия приложенных документов).
Список необходимых документов лучше уточнить в суде по месту жительства в зависимости от ситуации — есть ли спор за детей или имущество. Обычно это квитанция об уплате госпошлины, свидетельства о заключении брака, рождении детей, документы о праве собственности на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, выписка из домовой книги, данные о доходах за период брака, брачный говор (если есть) и т.д.
Иск можно подать как совместно, так и в одностороннем порядке, если супруг не согласен или просто не желает заниматься разводом.
Сколько стоит развод через суд?
Размер госпошлины за расторжение брака – 650 рублей. Еще столько же придется заплатить за получение свидетельства о разводе в ЗАГС. Сумма рассчитана на одного из экс-супругов, то есть в итоге каждый заплатит по 1300 рублей.
Развод в период пандемии
До пандемии коронавируса иск и другие документы в суд можно было отнести лично в часы работы канцелярии. С распространением заболевания суды закрылись на карантин: заявления принимали только по почте или онлайн.
Представитель одного из мировых судов Новосибирска сообщил Sibnet.ru, что сейчас, когда начались карантинные послабления, иск о расторжении брака уже можно подать в канцелярию суда лично, но для этого нужно предварительно записаться.
На любые вопросы, которые могут возникнуть по поводу подачи документов, в судах могут ответить по телефону.
Как подать иск онлайн
Тем, кто разводится через ЗАГС, можно подать документы через портал «Госуслуги». Процесс развода в суде сложнее, но подать иск онлайн тоже можно — через ГАС «Правосудие».
Раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» есть на сайте суда. Чтобы войти в систему и прикрепить документы, нужно авторизоваться на «Госуслугах».
После входа в систему необходимо выбрать тип судопроизводства – гражданское. В следующем списке выбрать «Исковое заявление» и прикрепить туда скан своего иска, а также приложений к нему.
Алименты и раздел имущества
Юридически эти вопросы не связаны с самим разводом. Можно взыскивать алименты и имущество сразу при подаче иска на развод (указывать требования в том же документе), можно – отдельно.
Если нужно развестись быстрее, то вопросы о выплатах на детей и разделе имущества лучше решать после. В противном случае процесс может затянуться.
После подачи иска в суд первое заседание обычно назначается в течение месяца. Если вопросов не возникает, пару разводят, но ей могут дать время на примирение или решение спорных вопросов.