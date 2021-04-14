Как развестись через суд: условия и ограничения

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в процесс развода: долгое время суды были закрыты для подачи заявлений. Как подать на развод в 2021 году при наличии детей и совместно нажитого имущества?

Подать заявление на развод можно двумя способами: через ЗАГС и в судебном порядке. Первый случай касается только тех, кому нечего делить, – нет ни совместных детей, ни имущества. Разводиться в судебном порядке придется в случаях, если:

Один из супругов не согласен расторгать брак

В семье есть хотя бы один общий несовершеннолетний ребенок (в том числе и усыновленный)

Супруги не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества

Для того, чтобы развестись в судебном порядке, нужно составить иск и собрать необходимые документы: их перечень зависит от конкретной ситуации (есть ли дети, с кем они живут, что надо делить и так далее).

В какой суд подать на развод?

Иск о расторжении брака подается в мировой или районный суд. Мировой суд будет рассматривать дело о разводе, если:

Супруги договорились, с кем останутся дети

Общее имущество есть, но супруги сами договорились, кому что достанется

Стоимость совместно нажитых объектов имущества, которые не поделили, не превышает 50 тысяч рублей

Как составить иск о расторжении брака

Во всех остальных случаях, если имеют место споры при разводе, дело будет рассматривать районный суд.

Существуют шаблоны судебных исков. Их можно найти на сайтах юридической тематике или сайтах самих судов. По форме изложения иски могут отличаться, но обязательно должны содержать шапку (кто, к кому и куда обращается: название суда, паспортные и контактные данные сторон), непосредственно требование (расторгнуть брак) и список приложений (названия приложенных документов).

Список необходимых документов лучше уточнить в суде по месту жительства в зависимости от ситуации — есть ли спор за детей или имущество. Обычно это квитанция об уплате госпошлины, свидетельства о заключении брака, рождении детей, документы о праве собственности на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, выписка из домовой книги, данные о доходах за период брака, брачный говор (если есть) и т.д.

Иск можно подать как совместно, так и в одностороннем порядке, если супруг не согласен или просто не желает заниматься разводом.

Сколько стоит развод через суд?

Размер госпошлины за расторжение брака – 650 рублей. Еще столько же придется заплатить за получение свидетельства о разводе в ЗАГС. Сумма рассчитана на одного из экс-супругов, то есть в итоге каждый заплатит по 1300 рублей.

Развод в период пандемии

До пандемии коронавируса иск и другие документы в суд можно было отнести лично в часы работы канцелярии. С распространением заболевания суды закрылись на карантин: заявления принимали только по почте или онлайн.

Представитель одного из мировых судов Новосибирска сообщил Sibnet.ru, что сейчас, когда начались карантинные послабления, иск о расторжении брака уже можно подать в канцелярию суда лично, но для этого нужно предварительно записаться.

На любые вопросы, которые могут возникнуть по поводу подачи документов, в судах могут ответить по телефону.

Как подать иск онлайн

Тем, кто разводится через ЗАГС, можно подать документы через портал «Госуслуги». Процесс развода в суде сложнее, но подать иск онлайн тоже можно — через ГАС «Правосудие».

Раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» есть на сайте суда. Чтобы войти в систему и прикрепить документы, нужно авторизоваться на «Госуслугах».

После входа в систему необходимо выбрать тип судопроизводства – гражданское. В следующем списке выбрать «Исковое заявление» и прикрепить туда скан своего иска, а также приложений к нему.

Алименты и раздел имущества

Юридически эти вопросы не связаны с самим разводом. Можно взыскивать алименты и имущество сразу при подаче иска на развод (указывать требования в том же документе), можно – отдельно.

Если нужно развестись быстрее, то вопросы о выплатах на детей и разделе имущества лучше решать после. В противном случае процесс может затянуться.

После подачи иска в суд первое заседание обычно назначается в течение месяца. Если вопросов не возникает, пару разводят, но ей могут дать время на примирение или решение спорных вопросов.