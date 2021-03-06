Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги

Как быстрее и проще всего расторгнуть брак? Возможно ли это сделать дистанционно, подав заявление онлайн? Есть ли особенности процедуры развода в 2021 году в связи с пандемическими ограничениями?

Самый простой развод возможен через подачу заявления в ЗАГС. А если оба супруга зарегистрированы на «Госуслугах», то часть процедуры можно пройти дистанционно. Согласно Семейному кодексу, развестись через органы ЗАГС, без суда, можно в случаях:

Оба супруга согласны на развод и не имеют совместных несовершеннолетних детей;

Один из супругов пропал без вести;

Один из супругов признан недееспособным;

Один из супругов приговорен к лишению свободы сроком более чем на три года.

В последних трех случаях развестись можно по желанию одной из сторон и вне зависимости от того, есть ли в семье дети. Во всех остальных случаях расторгнуть брак может только суд.

Какие документы нужны

Если брак расторгается через органы ЗАГС, понадобится предоставить следующие документы:

документы, удостоверяющие личности (паспорта);

заявление;

свидетельство о заключении брака;

квитанция об уплате государственной пошлины (650 рублей с каждого в случае совместной подачи заявления).

Если заявление о разводе подает один из супругов (второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден), нужно предоставить также копию решения суда, вступившего в законную силу (о признании супруга или супруги пропавшим без вести, недееспособным или осужденным более чем на три года). Госпошлина в этом случае составит 350 рублей.

Заявление и документы для развода можно принести в отдел ЗАГС по месту жительства одного из супругов или по месту регистрации брака.

Как подать на развод через Госуслуги

В 2021 году подать документы для расторжения брака можно дистанционно. Через интернет можно оформить заявку, заполнить заявления, оплатить госпошлину. Но получать свидетельство о расторжении брака все равно придется лично в ЗАГСе. Для обращения онлайн нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Проверить доступность услуги в конкретном регионе можно даже без регистрации на портале. Для этого необходимо зайти на главную страницу сайта gosuslugi.ru, ввести в строке поиска название услуги: «Расторжение брака» и выбрать свой регион.

В открывшемся окне в перечне услуг нужно выбрать необходимую. Если для конкретного региона она недоступна, появится соответствующее сообщение.