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Ростелеком объявил о скидке на услуги при переезде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MorningbirdPhoto / Pixabay License

Ростелеком создал новую версию сервиса «Онлайн-переезд». Она поможет сохранить привычные услуги и получить на них скидку в 50%.

Чтобы воспользоваться «Онлайн-переездом», абоненту достаточно оформить заявку на сайте Ростелекома. После этого сотрудники компании свяжутся с пользователем и помогут организовать переезд интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес.

В заявке нужно указать: адреса выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. Выполнение заявки можно отслеживать на сайте.

У абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. А после переезда в течение двух месяцев клиенты Ростелекома получат скидку 50% на абонентскую плату.

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