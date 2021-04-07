Ростелеком объявил о скидке на услуги при переезде

Ростелеком создал новую версию сервиса «Онлайн-переезд». Она поможет сохранить привычные услуги и получить на них скидку в 50%.

Чтобы воспользоваться «Онлайн-переездом», абоненту достаточно оформить заявку на сайте Ростелекома. После этого сотрудники компании свяжутся с пользователем и помогут организовать переезд интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес.

В заявке нужно указать: адреса выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. Выполнение заявки можно отслеживать на сайте.

У абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. А после переезда в течение двух месяцев клиенты Ростелекома получат скидку 50% на абонентскую плату.