«Это такая магия»: швейцарец бросил все и уехал на Байкал

Объехать полмира, увидеть Байкал и влюбиться так, что бросить работу, жилье в Швейцарии и уехать в Сибирь. Лукас Акерманн рассказал Sibnet.ru, как оказался в небольшом поселке с большой мечтой о туристическом бизнесе и с десятью поросятами.

О любви

— О Бурятии узнал 16 лет назад. Здесь жил мой знакомый, который говорит по-немецки. В 2005 году я начал свое путешествие мечты в Сибирь, к озеру Байкал. Дорога вела меня через страны бывшей Югославии, Турцию, Иран и Туркменистан в восточный Узбекистан. Оттуда — через Казахстан, Киргизию и Алтай в Монголию и, в конце концов, к Байкалу.

Когда увидишь один раз Байкал, хочется посмотреть еще раз, и еще раз... Это такая магия.

Мы приехали и на несколько дней остановились тут. Мне очень понравилось. Потому еще раз вернулся сюда, арендовал машину и поехал на Байкал. Есть здесь такие красивые места. Можно сказать, что я влюбился.

О Родине

— В Швейцарии я работал механиком грузовых автомобилей и был заместителем управляющего мастерской. В парке было 100 грузовиков, и организовывал их ремонт.

Но несколько лет назад окончательно решил, что перееду в Бурятию. Когда сказал друзьям, не поверили. Говорили: «Нет-нет! Зачем? У тебя тут все хорошо, тут лучше». Я сказал: «Нет, я хочу посмотреть как там, узнать, как жить в Сибири». Переехал три года назад и построил дом.

О туризме

— Я решил попробовать развивать здесь туристический бизнес. На этом берегу Байкала (со стороны Бурятии) очень много красивых необычных мест, красивых линий, песка на пляже. И с южной стороны Байкала, и в Баргузинской долине.

Туристической инфраструктуры мне, в принципе, не надо. У меня есть дом на колесах, вездеход, а в нем и отопление и электричество, и горячая вода и душ. Но пандемия немного подкорректировала планы на туристический бизнес.

Сейчас люди очень боятся путешествовать. Они не знают, что будет дальше. Сегодня все хорошо, но что завтра?

А я говорю друзьям: «Приезжайте. Все будет хорошо». И уже в этом году в мае должна приехать моя хорошая подруга.

О поросятах

— Завел несколько поросят, потому что началась пандемия. Подумал: «Что я могу сделать?» Людям всегда нужна еда. Решил попробовать. Со сбытом пока непросто, потому что мясо здесь продают все.

Решил, что буду делать уникальную мясную продукцию — ветчину, салями. Пока это в планах.

О языке и гражданстве

— Русский учил в процессе переезда. Хотя в школе тоже учил. Но полтора часа в неделю — это очень мало. И не было возможности практиковаться, русских в Швейцарии немного. А сейчас, конечно, есть возможность говорить по-русски. И по-немецки тоже. У меня сосед немец. Спасибо судьбе, что иногда можно говорить на родном языке.

Я собираюсь получать российское гражданство. Шаг за шагом. Сейчас у меня рабочая виза, идет процесс получения разрешения на временное проживание, а потом будет вид на жительство, а потом гражданство России.

О сладостях и людях

— Мне очень нравится местная кухня. Буузы, вот. Не каждый день конечно. А еще боовы. Они сладкие, а я — сладокежка. Рыба-омуль вкусная. Но швейцарского сыра очень не хватает.

Люди здесь разные. Но швейцарец, конечно, будет отличаться от россиянина или уроженца Бурятии. У нас другая культура, разная история и… это очень интересно.