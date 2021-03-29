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Ростелеком нашел способ защиты биометрии от мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком нашел способ защитить от утечек слепки лица и голоса с помощью криптографического модуля. Технология позволит сделать безопасной передачу данных через мобильное приложение.

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в 2018 году. Ростелеком — оператор системы. Изначально собирать данные могли только банки, и передавать их оператору. Сейчас биометрию можно сдать через МФЦ. В марте Ростелеком сообщил, что намерен сделать приложение для смартфонов по сбору биометрии.

«Кредитная организация сможет реализовать сервис удаленной идентификации в своем ПО без необходимости сертифицировать приложение банка. Клиенту, в свою очередь, не придется скачивать на смартфон утилиту ЕБС», — цитируют «Известия» представителя Ростелекома.

Безопасность канала связи при передаче данных со смартфона будет обеспечивать криптомодуль. Мошенники не смогут перехватить слепки лица и голоса. Также технология будет проверять, было ли взломано приложение и не хотят ли злоумышленники пройти идентификацию вместо пользователя.

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