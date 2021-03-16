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Одну из последних голубятен разобрали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/vlasovtv

Одна из последних голубятин в Красноярске была демонтирована на улице 9 Мая, в городе за последние десять лет исчезли более 200 голубятин, сообщил на странице в Facebook житель города Владислав Власов.

В Красноярске демонтируют одну из последних голубятен на улице 9 Мая, возле школы №18. Птиц внутри не было уже давно. Раньше голубятни были чуть ли не в каждом городском дворе. За последние десятилетия в Красноярске исчезли более 200 голубятен. Ухаживающих за дворовыми птицами практически не осталось.

«А ведь когда-то это было частью культуры советской эпохи. Да и не только советской. Еще в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в результате были выведены так называемые домашние голуби. Во времена Великих открытий человек перевозил с собой все свое имущество, в том числе и обязательно голубей», — написал Власов.

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