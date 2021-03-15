Историю России расскажут в проекте необычного формата

Канал History и видеосервис Wink представили совместный проект для российских зрителей «Истории о нас», рассказывающий об истории и культуре России через призму судеб интересных людей.

Эпизоды проекта «Истории о нас» представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных роликов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

Пользователи Wink получат эксклюзивный доступ к новому эпизоду, посвященному теории палеоконтакта, а также к полнометражным версиям вышедших ранее фильмов.

«"Истории о нас" — это, прежде всего, истории о людях самых разных, удивительных и невероятных профессий. Спасибо за это путешествие нашей команде, людям, которые делятся собою с нами и, конечно, телеканалу History», — сказал ведущий проекта, актер Юрий Колокольников.