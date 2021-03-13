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Гадания и чай: как встретить шестой день Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Предпоследний день Масленицы в 2021 году выпадает на субботу, 13 марта. Его называют Золовкины посиделки. В этот день молодая жена приглашает сестру мужа в гости, а еще зовут подруг, чтобы поговорить о «девичьем» и погадать.

В субботу перед последним днем Масленицы было принято устраивать девичники. Главным действующим лицом становилась жена, которая звала сестру мужа и своих подруг в гости.

Женщина чаевничали, сплетничали, пели песни, а главное — гадали, пытаясь узнать, какая судьба их ждет в предстоящем году. В Масленицу гадали на блинах — главном символе праздника. В блины заворачивали разные начинки и предлагали гостям.

Если попадалась кислая начинка — быть беде, соленая — к слезам, сладкая — к любви, пресная — к скуке. Начинка с фасолью предсказывала прибыль, а попавшееся колечко — скорую свадьбу.

Как еще погадать на Золовкины посиделки?

Пригласить сестру мужа в гости, а если у мужа нет сестры, собрать родственниц и подруг. Можно собраться дома, а можно устроить девичник в кафе. И устроить гадание на блинчиках.

Если же на приготовление блинов нет времени, или все собравшиеся дамы соблюдают диету, то погадать можно и другим способом, взяв на вооружение святочные гадания, а также погадать на чаинках или кофейной гуще.

Если в доме не найдется ни карт, ни свечей, можно попробовать узнать судьбу по книге. Взять томик, задать вопрос, задумать номер страницы и строки, и прочесть ответ. Конечно, для этого гадания лучше взять художественную литературу, а не медицинский или телефонный справочник.

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